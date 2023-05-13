Два человека погибли при падении вертолета в Брянской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Брянской области в субботу, 13 мая, загорелся и разбился вертолет Ми-8. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщили сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, крушение произошло в результате пожара в двигателе. Очевидцы запечатлели кадры, на которых видно, как борт падает вниз по прямой траектории. После падения от вертолета почти ничего не осталось, а его обломки охватил огонь.

Принадлежность борта устанавливается. Городские власти сообщили, что в результате крушения разрушений на земле и пострадавших среди горожан нет, передает ТАСС.

12 мая при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма потерпел крушение вертолет Ми-28. В результате происшествия оба летчика погибли. По предварительным данным, причиной крушения вертолета стал отказ техники.

В конце апреля произошло еще одно крушение воздушного судна. Тогда российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба пилота успели катапультироваться. Сам же самолет упал в безлюдном месте, благодаря чему удалось избежать лишних разрушений.