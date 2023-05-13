Опубликованы кадры с места крушения вертолета в Брянской области

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В Брянской области в субботу, 13 мая, загорелся и разбился вертолет. Очевидцы происшествия поделились кадрами, на которых видны момент и последствия падения борта.

Вертолет потерпел крушение на поляне в деревне Муравей. Такие сведения предоставили СМИ очевидцы.

Перед тем как упасть, вертолет долго кружил над городом. После падения от борта почти ничего не осталось, а его останки охватил огонь, передает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, вертолет рухнул в частном секторе. Информация о пострадавших выясняется. Крушение борта могло произойти из-за пожара в двигателе. Принадлежность вертолета устанавливается.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что обломки вертолета пока не обнаружены. По данным городских властей, на земле разрушений нет, передает ТАСС.

В конце апреля произошло еще одно крушение воздушного судна. Тогда российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба пилота успели катапультироваться. Сам же самолет упал в безлюдном месте, благодаря чему удалось избежать лишних разрушений.