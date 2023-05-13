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«Шутка, расслабьтесь!»: Муцениеце высмеяла обстоятельства знакомства Прилучного и Брутян

Евгений Жуков
Общество
«Шутка, расслабьтесь!»: Муцениеце высмеяла обстоятельства знакомства Прилучного и Брутян
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Российская и латвийская актриса Агата Муцениеце решила сыронизировать над обстоятельствами знакомства актера Павла Прилучного со своей супругой Зепюр Брутян.

Муцениеце выложила в своих социальных сетях видеоролик со съемок в Минске, где она кокетничает с коллегой по цеху Никитой Кологривым и представляется его женой. После этого звезда сериала «Закрытая школа» упомянула о своем бывшем муже Павле Прилучном и заявила, что не станет следовать его примеру.

— Шутка, расслабьтесь! Не все из сериала «В клетке» выбирают себе партнеров, хотя... — сыронизировала актриса на своем YouTube-канале.

Таким образом Муцениеце намекнула на историю с Прилучным, который познакомился со своей нынешней супругой Зепюр Брутян на съемках сериала «В клетке». По иронии судьбы актриса была приглашена именно на роль героини Муцениеце, поскольку та после развода не пожелала работать в одном проекте с бывшим мужем.

В августе прошлого года звезда сериала «Мажор» женился на Зепюр Брутян. В середине ноября появились слухи о беременности молодой супруги Прилучного. В феврале 2023 года пара перестала скрывать, что их семья ждет пополнения, а уже 2 мая стало известно о рождении ребенка.

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