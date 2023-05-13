СК организовал проверку по факту падения ребенка с четвертого этажа в Южном Бутове

Фото: СК РФ

По факту падения четырехлетнего ребенка на юго-западе Москвы проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в субботу, 13 мая.

Зюзинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту случившегося. В настоящего время правоохранителями опрашиваются очевидцы произошедшего. Следствием была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В субботу, 13 мая, из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на улице Южнобутовской, выпал малолетний ребенок. Мальчик был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также на улице Лазурной в Новой Москве трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Ребенок залез на подоконник и облокотился на установленную москитную сетку, которая под весом мальчика вывалилась. Малыша незамедлительно доставили в одну из городских больниц.