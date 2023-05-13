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Командир спецназа «Ахмат» заявил об активизации ВСУ на некоторых участках фронта

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Командир спецназа «Ахмат» заявил об активизации ВСУ на некоторых участках фронта
Фото: president.gov.ua

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на некоторых участках фронта. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил помощник главы Чеченской республики, заместитель командующего 2-м армейским корпусом и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

— Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка, — передает слова Алаудинова ТАСС.

Кроме того, он добавил, что конкретно на его участке в настоящее время «обстановка абсолютно подконтрольная».

9 мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что украинская армия получила от своих западных союзников все необходимое снаряжение для успешного контрнаступления.

Позже ряд СМИ заявил, что ВСУ якобы начали «прорыв обороны» на разных участках линии боевого соприкосновения. Однако Минобороны России опровергло подобные заявления. В ведомстве подчеркнули, что информация об этом не соответствует действительности, а все попытки прорыва со стороны украинской армии пресекаются.

«Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения и есть ли у украинских войск шансы на серьезный прорыв.

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