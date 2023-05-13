Почти 10 тысяч человек приняли участие в Московском мотофестивале

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В рамках Московского мотофестиваля прошел мотопарад, в колонне которого впервые проехало рекордное количество участников — около 10 тысяч человек. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил заместитель мэр Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Тысячи москвичей вышли на улицы, чтобы поприветствовать самую большую в истории мероприятия мотоколонну. Она полностью замкнула внешнюю сторону Садового кольца, то есть «голова» колонны увидела свой «хвост», — заявил руководитель столичного Дептранса.

По словам Ликсутова, подобные мероприятия позволяют лучше познакомиться с мотокультурой и привлечь внимание к мотоциклистам на дорогах. Также он призвал всех быть внимательнее во время движения и пожелал «приятных поездок».

Мотоколонна на фестивале двигалась с соблюдением всех правил безопасности, поэтому происшествий не было зафиксировано, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

К мотофестивалю также были выпущены тематические карты «Тройка» лимитированным тиражом.