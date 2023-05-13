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Рогов сообщил о новых взрывах в Луганске

Евгений Белоусов

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Рогов сообщил о новых взрывах в Луганске
Фото: shutterstock

Несколько новых взрывов прогремели в Луганске. Украинская армия вновь начала обстрел города, об этом в субботу, 13 мая, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Еще два ракетных прилета по городу - в районе стадиона «Авангард». Ранее в течение суток нацисты уже дважды били по городу британскими ракетами Storm Shadow, — написал он в своем Telegram-канале.

О взрывах также сообщали очевидцы. Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что у него нет данных о втором за день обстреле Луганска. Он также отметил, что сотрудники Народной милиции объездили районы, которые могли быть обстреляны ВСУ.

Около десяти часов утра в поселке Юбилейном на окраине Луганска раздался взрыв. По сообщениям очевидцев, в результате происшествия в ряде домов оказались выбиты стекла.

Сенатор от Луганской народной республики Дарья Лантратова со ссылкой на военнослужащих сообщила, что удары могли быть произведены крылатыми ракетами Storm Shadow. До этого об использовании данных снарядов заявили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, комментируя случившийся накануне обстрел.

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