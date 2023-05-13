Украинский беспилотник атаковал завод в Брянской области
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет, — заявил он.
Беспилотнику удалось повредить крышу здания, сбросив на нее боеприпас. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы региона, написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В Брянской области в субботу, 13 мая, загорелся и разбился вертолет Ми-8. В результате происшествия погибли два человека.
Глава региона Александр Богомаз рассказал, что из-за крушения вертолета в городе Клинцы пострадала женщина, которую впоследствии оперативно доставили в районную больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Ранним утром в среду, 10 мая, появилась информация об обстреле наливного пункта «Брянск» нефтепровода «Дружба» в поселке Свень Брянской области. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов. Позже сообщения об этом подтвердил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.