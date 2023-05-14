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Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери ВСУ
Фото: president.gov.ua

Вашингтон не сможет восполнить украинской армии потери бронетехники. Такое мнение в воскресенье, 14 мая, высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч! Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы, — заявил он.

Такие большие потери ВСУ, уточнил Макгрегор, могут свидетельствовать об очень высокой эффективности российской армии. Кроме того, отправляемая Западом Киеву помощь никак не сможет повлиять на его победу в украинском конфликте, рассказал экс-советник Пентагона в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление.

В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды российской армии овладели еще двумя кварталами Артемовска.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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