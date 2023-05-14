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Представитель Бузовой впервые прокомментировал нападки украинцев на звезду в швейцарском отеле

Лейла Алиева
Общество
Представитель Бузовой впервые прокомментировал нападки украинцев на звезду в швейцарском отеле
Фото: YouTube / Начало

Нападки украинцев на певицу Ольгу Бузову в швейцарском отеле не что иное, как обычная провокация. Об этом заявил представитель знаменитости Антон Богославский.

— Это обычная провокация, наполненная негативом, ненавистью. Что самое ужасное — они вломились на частную территорию, один из них — парень призывного возраста. Своим криком напугали постояльцев, которые отдыхают в Швейцарии, — приводит его слова StarHit.

Во время отдыха в Швейцарии Ольга Бузова столкнулась в отеле с украинскими гражданами. Возле стойки регистрации одного из отелей Бузову заметили несколько украинцев, которые стали задавать провокационные вопросы о специальной военной операции и гражданской позиции исполнительницы. Певица не стала спорить с ними, а молча удалилась в сторону лифта.

Ситуацию прокомментировал также телеведущий Владимир Соловьев. В одном из эфиров он похвалил певицу и обратился к людям, атаковавшим ее возле отеля, назвав их «тварями нацистскими».

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