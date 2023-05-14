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Писатель Захар Прилепин после восстановления планирует вернуться в зону спецоперации. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в его пресс-службе.

— Несмoтря на все произoшедшее, Захар Прилепин снoва планирует вернуться на фрoнт пoсле вoсстановления, котoрое займет минимум полгода, — приводит сообщение ТАСС.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина Александру Пермакову. Его обвиняют по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия». 8 мая суд арестовал обвиняемого на два месяца.

В воскресенье, 7 мая, Прилепин рассказал подробности произошедшего. В частности, то, что в момент взрыва он сам находился за рулем.