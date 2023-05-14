В России за сутки зафиксировали 2996 новых случаев COVID-19

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 2996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки официально зафиксировали 25 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Еще 332 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием. После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 3493 пациента, уточняется на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По мнению американских пульмонологов, основной причиной гибели людей может оказаться совсем не коронавирус. Ученые полагают, что у некоторых пациентов могла развиться, помимо коронавируса, вторичная бактериальная пневмония.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая отменила статус пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, от COVID-19 с начала пандемии погибло по меньшей мере 20 миллионов человек.