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Собянин рассказал, как проект «Московская фотолетопись» собирает живую историю столицы

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал, как проект «Московская фотолетопись» собирает живую историю столицы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

«Московская фотолетопись» собрала более 4,5 тысячи кадров от жителей столицы. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект был запущен в 2021 году столичным Главархом и офисом «Мои документы». Горожане могут передать на вечное хранение фото- и видеокадры 1950–2000-х годов.

— Москвичи приносят фотопленки с кадрами, снятыми на фоне памятников и исторических достопримечательностей. Делятся воспоминаниями о прогулках по центральным бульварам и паркам, — рассказал мэр.

Передать материалы в Главархив можно с помощью любого центра госуслуг, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Бережно передать новым поколениям память о каждом участнике Великой Отечественной войны помогает также проект «Москва — с заботой об истории». С помощью сотрудников офисов «Мои документы» на вечное хранение в Главархив передали более 14 тысяч семейных реликвий: ценные вещи, фотографии, письма и документы.

Так, недавно в Музей Победы на вечное хранение была передана биография единственной блокадницы, проживающей на Кубе.

Фотография Москва Сергей Собянин
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