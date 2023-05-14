Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна страны, который отмечается в воскресенье, 14 мая. При этом на сайте главы государства появилось поздравление к торжеству, однако на церемонии его зачитал премьер-министр страны Роман Головченко.

В обращении Лукашенко подчеркивается значение государственных символов — флага, гимна и герба. В тексте говорится, что в них воплощена память поколений, а также отображены самосознание нации и исторический путь народа. Президент Белоруссии поздравил граждан с праздником и пожелал им семейного счастья, здоровья и успехов в труде.

Последний раз Лукашенко принимал участие в публичных мероприятиях в День Победы, 9 мая. Он посетил парад Победы в Москве.

Источники белорусского издания «Наша Нива» накануне заявили, что белорусский лидер перестал появляться на публичных мероприятиях из-за того, что заболел гриппом.

Лукашенко после парада Победы не посетил неформальный завтрак с лидерами стран СНГ. Тогда пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил его отсутствие тем, что президент Белоруссии отправился в Минск для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.