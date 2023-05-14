Дзюба высказался о непопадании в состав «Локомотива» на матч

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Четырехкратный чемпион России по футболу, 34-летний нападающий, игрок футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба не попал в заявку команды на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», который проходит в эти выходные. Спортсмен считает, что это к лучшему.

Причины отсутствия в заявке Дзюбы официально не называются. Спортсмен обратился к своим подписчикам в социальной сети.

— За меня не волнуйтесь, скоро буду в строю. Что ни происходит — все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь, — написал Дзюба в социальной сети.

О том, что Дзюба подписал контракт со столичным «Локомотивом», стало известно в феврале этого года, когда проходило зимнее трансферное окно. Представители клуба уточнили, что соглашение будет действовать до конца сезона 2022/2023.

В ноябре прошлого года Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

В мае прошлого года Дзюба объявил об уходе из состава петербургского «Зенита». В своем видеосообщении он предстал в образе героя комиксов Дэдпула. Нападающий поблагодарил своих фанатов, товарищей по клубу и руководство за годы игры в «Зените».