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Приметы и советы

Блиновская выплатила в рамках уголовного дела всего десять миллионов рублей из 918

Полина Пашкина
Общество
Блиновская выплатила в рамках уголовного дела всего десять миллионов рублей из 918
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогерша Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на более чем 918 миллионов рублей, в рамках уголовного дела выплатила лишь 10 из них. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

До этого Блиновская в ходе допроса сказала, что готова компенсировать нанесенный государству ущерб в полном объеме. При этом адвокат блогерши сообщала, что ее клиентка уже перечислила значительную сумму в бюджет.

— Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей, — приводит слова Бастрыкина ТАСС.

На суде Блиновская просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение.

В пресс-службе Пресненского районного суда сообщили, что суд проверит законность ареста Блиновской. Заседание назначили на 22 мая.

Отец блогерши убежден, что его дочь подставили. В ее аресте и предъявленных обвинениях он считает виновным своего зятя, Алексея Блиновского. Отец обвиняемой в неуплате налогов также заявил, что готов отправиться в тюрьму вместо нее.

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