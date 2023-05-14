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Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом около станции Новопеределкино

Полина Пашкина
Город
Один человек пострадал в ДТП с мотоциклом около станции Новопеределкино
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

На перекрестке возле станции Новопеределкино произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль Audi и мотоцикл. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 мая, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что одного пострадавшего в результате аварии госпитализировали.

Накануне на внешней стороне 4-го километра МКАД столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Все случилось на участке после пересечения с Кетчерской улицей. В результате движение на участке дороги было затруднено.

Еще одна авария произошла в Москве на Космодамианской набережной. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате случившегося один человек погиб, один пострадал.

Другое ДТП произошло на Святоозерской улице в районе дома № 21. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения. Женщина за рулем автомобиля Toyota не уступила дорогу мужчине 1989 года рождения, который ехал на мотоцикле по главной дороге.

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