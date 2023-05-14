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Приметы и советы

Доходность по бондам в китайских юанях выросла до шести процентов

Полина Пашкина
Экономика
Доходность по бондам в китайских юанях выросла до шести процентов
Фото: shutterstock

За минувшие полгода доходность банковских вкладов и долговых бумаг в юанях увеличилась. Китайская валюта стала играть все большую роль в интересах частных инвесторов и в экономике России. Об этом свидетельствует доклад Центробанка России «Обзор рисков финансовых рынков».

Уточняется, что за последние полгода доходность в юанях выросла по депозитам с одного до трех процентов, а по облигациям — с четырех до шести.

При этом отмечается рост доли китайской валюты в расчетах на внешнем и внутреннем рынках, включая фондовый. В период с марта 2022 по март 2023 года объем операций в месяц в юанях стал больше — с 0,5 миллиарда до 6,9 миллиарда долларов у российских экспортеров и с 1,4 миллиарда до 7,7 миллиарда — у импортеров.

Банки, основываясь на сложившейся геополитической ситуации, все чаще предлагают вклады в китайской валюте. Подобные продукты есть уже у почти 100 организаций. Рост спроса на юани и другие валюты дружественных стран, зафиксированный на российском рынке, стал долгосрочной тенденцией, говорится в докладе ЦБ РФ.

Председатель правления банка ВТБ Анатолий Печатников отметил рост объема сбережений клиентов финансовой организации в юанях. Он предположил, что вскоре пользователи могут отказаться от вкладов в долларах и евро.

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