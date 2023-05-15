Замглавы Минфина Моисеев: Регулированием криптовалют должна заниматься ФНС

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Регулированием криптовалюты в России в ближайшем будущем может стать Федеральная налоговая служба (ФНС). Такое заявление сделал в понедельник, 14 мая, замглавы министерства финансов Алексей Моисеев.

— Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС, — отметил он.

По словам Моисеева, физические и юридические лица смогут добывать криптовалюту, продавать на внешнем рынке или держать на носителях. Однако они не смогут купить ее обратно или использовать для оплаты, передают слова замглавы Минфина «Известия».

16 марта Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении цифрового рубля. Пилотный проект по операциям с новой электронной валютой планируют запустить в апреле 2023 года. Экономист Дмитрий Потапенко объяснил, в чем отличие цифрового рубля от обычного и криптовалюты.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков отметил, что новая система цифровых активов будет работать между предприятиями внутри России.