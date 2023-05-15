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Депутат Чаплин объяснил, обяжут ли дачников сносить бани и сараи после 1 сентября

Лейла Алиева
Общество
Депутат Чаплин объяснил, обяжут ли дачников сносить бани и сараи после 1 сентября
Фото: shutterstock

Согласно вступающим в силу с 1 сентября этого года критериям отнесения строений или сооружений к вспомогательным постройкам при выявлении нарушений дачников обяжут снести сараи, бани, теплицы, навесы и другие хозяйственные постройки. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Высота подобных сооружений, напомнил депутат, не должна превышать трех этажей или 20 метров.

— Если нет никаких грубых градостроительных или санитарных нарушений, соблюдены все отступы от границ участков и основных построек, волноваться не стоит. И ничего сносить не придется, — пояснил Чаплин.

При этом отдельного разрешения на строительство вспомогательных построек не нужно, однако они могут быть включены в общий проект при строительстве жилого или садового дома, передает «Российская газета».

Недавно Чаплин заявил, что деревья не считаются собственностью дачника, если они посажены за забором, то есть на земле муниципалитета или общего пользования. Поэтому по закону плоды с них могут срывать все желающие. Действительно ли это так или за срыв условного яблока все же можно получить наказание, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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