Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: ВСУ нанесли удар по бывшему авиационному училищу в Луганске

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
СМИ: ВСУ нанесли удар по бывшему авиационному училищу в Луганске
Фото: president.gov.ua

Украинская армия нанесла удар по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ) в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 мая.

Как выяснилось, место оцеплено, там работают экстренные и силовые службы. В данном районе достаточно много жилых домов и школа, передает агентство.

Недавно глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что несколько новых взрывов прогремели в Луганске. Украинская армия вновь начала обстрел города. О взрывах также сообщали очевидцы.

Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что у него нет данных о втором за день обстреле Луганска. Он также отметил, что сотрудники Народной милиции объездили районы, которые могли быть обстреляны ВСУ.

Около 10:00 13 мая в поселке Юбилейном на окраине Луганска раздался взрыв. По сообщениям очевидцев, в результате происшествия в ряде домов оказались выбиты стекла.

Украина Армия Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте