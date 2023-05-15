СМИ: ВСУ нанесли удар по бывшему авиационному училищу в Луганске

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Украинская армия нанесла удар по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ) в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 мая.

Как выяснилось, место оцеплено, там работают экстренные и силовые службы. В данном районе достаточно много жилых домов и школа, передает агентство.

Недавно глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что несколько новых взрывов прогремели в Луганске. Украинская армия вновь начала обстрел города. О взрывах также сообщали очевидцы.

Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что у него нет данных о втором за день обстреле Луганска. Он также отметил, что сотрудники Народной милиции объездили районы, которые могли быть обстреляны ВСУ.

Около 10:00 13 мая в поселке Юбилейном на окраине Луганска раздался взрыв. По сообщениям очевидцев, в результате происшествия в ряде домов оказались выбиты стекла.