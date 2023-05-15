Forbes: Россия нанесла жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине

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Российская армия нанесла мощный удар по артиллерии НАТО на Украине. Об этом пишет Крейг Хупер в статье для Forbes.

— Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены, — говорится в публикации.

Автор публикации отметил, что ВС РФ уничтожили самоходную артиллерию: в частности британские AHS Krab и американские M109, сообщает издание.

Накануне солдаты украинской армии, которые вернулись из Артемовска, заявили о том, что испытали ужас после столкновений с российскими военными. Военнослужащие рассказали, что артиллерийские обстрелы шли постоянно.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сообщил, что украинская армия не имеет достаточного количества оружия, чтобы атаковать российские территории в ходе планирующегося контрнаступления.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон не сможет восполнить украинской армии потери бронетехники. Такие большие потери ВСУ, уточнил он, могут свидетельствовать об очень высокой эффективности российской армии.