Минобороны: Российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow

Фото: Минобороны РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила крылатую ракету Storm Shadow. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, российские военные сбили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

Украинские военные нанесли удары по Луганску двумя ракетами Storm Shadow.

13 мая ВСУ впервые применили при обстреле крылатые ракеты Storm Shadow, которые стране направила Великобритания. Их использовали при обстреле Луганска.

Россия оставляет за собой право на реализацию мер по нейтрализации угроз, которые могут быть вызваны применением Украиной британских крылатых ракет, заявили в МИД РФ. По словам представителей ведомства, передача Киеву ракет Storm Shadow ведет к эскалации ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву, — в материале «Вечерней Москвы».