Музей Победы стал участником патриотического маршрута

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы совместно с филиалом «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») на Поклонной горе стал частью патриотического маршрута «Путь героя». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

В канун летних каникул юных москвичей и гостей столицы приглашают провести знакомство с историей страны и ее столицы, а также больше узнать о подвигах героев Великой Отечественной войны. Участникам предлагается пройти миссиями-маршрутами по Москве в рамках интерактива «Играй в Москву».

Уточняется, что во время патриотического маршрута «Путь героя» участники программы пройдут путь от музея-панорамы «Бородинская битва» до Музея Победы, где познакомятся с экспозицией «Подвиг Армии».

Также они смогут увидеть там сотни раритетов времен Великой Отечественной войны, посетить диорамный комплекс, посвященный ключевым сражениям, и узнать об историческом проекте «Лица Победы». Кроме того, туристов познакомят с военной техникой, расположенной на территории филиала Музея Победы — Музея «Г.О.Р.А.».

12 мая в пресс-службе Музея Победы рассказали, что 17 мая в стенах музея пройдет церемония награждения лауреатов 10-й Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».