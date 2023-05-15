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Москалькова получила ответ ОБСЕ по поводу пыток российских военных в плену

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Москалькова получила ответ ОБСЕ по поводу пыток российских военных в плену
Фото: пресс-служба Совфеда

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дала ответ на обращение, связанное с пытками российских военных в плену. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— От директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) М. Мекаччи на нашу просьбу обратить внимание на информацию о пытках российских военнослужащих получен ответ, — говорится в тексте доклада Москальковой о деятельности за 2022 год.

Она отметила, что в бюро пообещали обеспечить сбор и консолидацию сведений о нарушениях Женевской конвенции. Российская сторона рассчитывает на объективное проведение этой работы, говорится в тексте доклада.

В январе Москалькова заявила, что международные организации должны потребовать от Киева прекратить применение пыток в отношении пленных. Она добавила, что в скором времени направит обращение по этому вопросу председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

16 февраля в российском оборонном ведомстве рассказали о возвращении из плена 101 российского военного. Там также подчеркнули, что солдатам была оказана вся необходимая помощь.

В этот же день Москалькова рассказала о намерении верховного комиссара Организации Объединенных Наций Фолькера Тюрка подключиться к решению проблемы насилия над российскими военнопленными.

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