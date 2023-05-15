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Приметы и советы

Марочко: Врио главы МВД ЛНР Корнет находится в стабильном состоянии после покушения

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Марочко: Врио главы МВД ЛНР Корнет находится в стабильном состоянии после покушения
Фото: mos.ru

На временно исполняющего обязанности главы Министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета в понедельник, 15 мая, совершили покушение. Он жив и находится в стабильном состоянии. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ранее представители правоохранительных органов сообщали, что Корнет сильно ранен и находится в реанимации.

— По словам медиков, Игорь Корнет жив, и его состояние стабильное, — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Корнет пострадал при взрыве, который произошел в центре Луганска. Взрыв прогремел в барбершопе, который располагается на улице Демехина рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета. Взрыв произошел в час пик. В правоохранительных органах сообщили, что на Корнета совершено покушение.

По предварительным данным, причиной взрыва, который произошел в центре Луганска днем 15 мая, стал подрыв. Очевидцы поделились кадрами последствий происшествия. На снимках видны выбитые окна и нанесенные припаркованным поблизости машинам повреждения.

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