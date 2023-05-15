Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В результате взрыва в Луганске пострадали семь человек

Евгений Силаев
Происшествия
В результате взрыва в Луганске пострадали семь человек
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В результате взрыва в центре Луганска пострадали семь человек, в том числе врио главы МВД Игорь Корнет. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы. Профильные ведомства занимаются расследованием произошедшего.

— Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио Министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики, — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Речь идет о взрыве, который произошел в центре Луганска. Взрыв прогремел в барбершопе, который располагается на улице Демехина рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета. Взрыв произошел в час пик. В правоохранительных органах сообщили, что на Корнета совершено покушение.

По предварительным данным, причиной взрыва, который произошел в центре Луганска днем 15 мая, стал подрыв. Очевидцы поделились кадрами последствий происшествия. На снимках видны выбитые окна и нанесенные припаркованным поблизости машинам повреждения.

Взрывы ЛНР Пострадавшие
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте