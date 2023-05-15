В результате взрыва в Луганске пострадали семь человек

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В результате взрыва в центре Луганска пострадали семь человек, в том числе врио главы МВД Игорь Корнет. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы. Профильные ведомства занимаются расследованием произошедшего.

— Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также врио Министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики, — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Речь идет о взрыве, который произошел в центре Луганска. Взрыв прогремел в барбершопе, который располагается на улице Демехина рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета. Взрыв произошел в час пик. В правоохранительных органах сообщили, что на Корнета совершено покушение.

По предварительным данным, причиной взрыва, который произошел в центре Луганска днем 15 мая, стал подрыв. Очевидцы поделились кадрами последствий происшествия. На снимках видны выбитые окна и нанесенные припаркованным поблизости машинам повреждения.