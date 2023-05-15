Сенатор Пушков предупредил США о последствиях блокировки российских активов

Фото: пресс-служба Совфеда

Блокировка российских активов — решение Соединенных Штатов Америки, последствий которого они не просчитали. Такое мнение в понедельник, 15 мая, выразил сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.

По его словам, блокировка средств России не сулит США ничего хорошего.

— Ход событий предвещает, что решение США заморозить российские деньги станет Пирровой победой и эти 300 миллиардов, скорее всего, выйдут американцам боком. Потеряют они гораздо больше. Процесс запущен, — заявил Пушков.

Принятое США решение стало знаком для Китая и многих других стран о том, что доллар не является надежной резервной валютой. Кроме того, Вашингтон показал, что готов блокировать средства стран и использовать это как политическое оружие, отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Запад блокировал финансовые активы РФ по тем же схемам, по которым Англия бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, сейчас применяются те же действия, которые были опробованы в 1920-е годы.