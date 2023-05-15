СК возбудил дело по факту покушения на врио главы МВД ЛНР Корнета

Фото: СК РФ

Управление Следственного комитета по Луганской народной республике (ЛНР) возбудило уголовное дело по факту покушения на врио главы республиканского МВД Игоря Корнета. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по трем статьям уголовного кодекса: «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств». У следователей есть основание полагать, что взрывное устройство было заложено с целью убийства Корнета, подчеркнули в ведомстве.

— Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Луганской Народной Республике произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, назначены необходимые экспертизы, — пишет Telegram-канал «Следком».

Речь идет о взрыве, который произошел в центре Луганска. Он прогремел в барбершопе, который располагается на улице Демехина рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета. Взрыв произошел в час пик. В правоохранительных органах сообщили, что на Корнета совершено покушение.

По предварительным данным, причиной взрыва, который произошел в центре Луганска днем 15 мая, стал подрыв. Очевидцы поделились кадрами последствий происшествия. На снимках видны выбитые окна и нанесенные припаркованным поблизости машинам повреждения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате взрыва пострадали семь человек. Все они госпитализированы.