СК возбудил дело по факту покушения на врио главы МВД ЛНР Корнета
Управление Следственного комитета по Луганской народной республике (ЛНР) возбудило уголовное дело по факту покушения на врио главы республиканского МВД Игоря Корнета. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело возбуждено по трем статьям уголовного кодекса: «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств». У следователей есть основание полагать, что взрывное устройство было заложено с целью убийства Корнета, подчеркнули в ведомстве.
— Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Луганской Народной Республике произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, назначены необходимые экспертизы, — пишет Telegram-канал «Следком».
Речь идет о взрыве, который произошел в центре Луганска. Он прогремел в барбершопе, который располагается на улице Демехина рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета. Взрыв произошел в час пик. В правоохранительных органах сообщили, что на Корнета совершено покушение.
По предварительным данным, причиной взрыва, который произошел в центре Луганска днем 15 мая, стал подрыв. Очевидцы поделились кадрами последствий происшествия. На снимках видны выбитые окна и нанесенные припаркованным поблизости машинам повреждения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате взрыва пострадали семь человек. Все они госпитализированы.