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Семейная пара до смерти избила пришедшего в гости знакомого в Дмитрове

Степан Жирнов
Происшествия
Семейная пара до смерти избила пришедшего в гости знакомого в Дмитрове
Фото: СК РФ

В подмосковном Дмитрове семейная пара до смерти избила пришедшего в гости знакомого. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 15 мая.

По ее словам, преступление произошло 13 мая. Мужчина пришел в гости к 47-летнему жителю Дмитрова и его 40-летней супруге. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого хозяева сильно избили знакомого. После этого пара вынесла мужчину на лестничную клетку между третьим и четвертым этажом дома, где и оставила. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемых задержали. В ходе допроса они признали свою вину.

В скором времени следствие обратится в суд с просьбой заключить фигурантов под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Другая история произошла в подмосковном Сергиевом Посаде. Пьяный мужчина поссорился с жителем дома, расположенного на Институтской улице, и начал кидаться в него камнями. Один из них попал 42-летнему мужчине в грудь, и он получил травму, несовместимую с жизнью. Злоумышленника задержали.

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