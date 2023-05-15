Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Таким он и останется в памяти близких, друзей, коллег, — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил, что Сагалаев всегда искренне болел за дело, трудился с полной отдачей и служил примером верности призванию и ориентиром высочайшего профессионализма. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

13 мая скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. В 1975 году он пришел на Центральное телевидение, где быстро стал одним из самых интересных ведущих и заместителем главного редактора молодежной редакции ЦТ. Затем он служил главным редактором программы «Время».