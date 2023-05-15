Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева

Павел Иванов
Общество
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Таким он и останется в памяти близких, друзей, коллег, — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил, что Сагалаев всегда искренне болел за дело, трудился с полной отдачей и служил примером верности призванию и ориентиром высочайшего профессионализма. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

13 мая скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. В 1975 году он пришел на Центральное телевидение, где быстро стал одним из самых интересных ведущих и заместителем главного редактора молодежной редакции ЦТ. Затем он служил главным редактором программы «Время».

Соболезнования Телевидение Владимир Путин
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Все мнения
О проекте