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Данила Козловский решил уйти в отпуск по личным обстоятельствам до конца 2023 года

Полина Пашкина
Общество
Данила Козловский решил уйти в отпуск по личным обстоятельствам до конца 2023 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

38-летний актер Данила Козловский в понедельник, 15 мая, заявил, что берет перерыв и прекращает свою творческую деятельность до конца 2023 года. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

Актер добавил, что все проекты с его участие, которые должны были состояться, отменены.

— Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра. Также мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам, — написал Козловский в своем Telegram-канале.

В апреле глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Актера неоднократно обвиняли в том, что он уехал за границу и лишь недавно прибыл из США, чтобы заработать денег. Сам он объяснил это тем, что в стране проживают бывшая возлюбленная Ольга Зуева и их общая дочь Ода-Валентина.

Козловский подал в суд на Бородина. Дело идентифицировали по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пресненский районный суд не принял иск Козловского. Как сообщил Бородин, актер не явился на заседание суда. Помимо этого, юристы актера составили иск с грубыми нарушениями.

Недавно в СМИ появились сообщения, что Данила Козловский вновь покинул Россию. Его пресс-секретарь Егор Козловский опроверг эту информацию.

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