Лукашенко: Войска ПВО Белоруссии трое суток находятся в повышенной боевой готовности

Фото: администрация президента РФ

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Белоруссии переведены в режим повышенной боевой готовности, который сохраняется уже в течение трех суток. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил глава государства Александр Лукашенко.

По его словам, в настоящее время обстановка вокруг Белоруссии не является критической. Однако есть настораживающие факторы. В частности, речь идет об инцидентах в Брянской области.

— Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска, — передает слова Лукашенко БелТА.

В Брянской области в субботу, 13 мая, разбился самолет Су-34. Он упал недалеко от украинской границы.

В этот же день в Брянской области загорелся и разбился вертолет Ми-8. Принадлежность борта устанавливается. Городские власти сообщили, что разрушений на земле и пострадавших среди горожан после крушения нет. В результате происшествия погибли два человека, которые находились на борту.