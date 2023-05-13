Су-34 разбился в Брянской области

Фото: Минобороны РФ

В Брянской области разбился Су-34. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что самолет упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту и обстоятельства произошедшего устанавливается, сообщает ТАСС.

В этот же день в Брянской области загорелся и разбился вертолет Ми-8. Принадлежность борта устанавливается. Городские власти сообщили, что после крушения разрушений на земле и пострадавших среди горожан нет. В результате происшествия погибли два человека, которые находились на борту.

26 апреля российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба летчика катапультировались. Их эвакуировали, жизни и здоровью пилотов ничего не угрожало.

3 апреля в Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» упал на землю. В результате погиб 58-летний владелец судна, который был за штурвалом. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.