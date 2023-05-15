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Налоговая служба арестовала счета Дома моды Юдашкина

Евгений Силаев
Общество
Налоговая служба арестовала счета Дома моды Юдашкина
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета ООО «Дом моды Юдашкина». Об этом в понедельник, 15 мая, стало известно из данных аналитической системы «Спарк».

Решение о приостановке всех операций по счетам организации вступило в силу 15 мая, отмечается в данных.

«Дом моды Юдашкина» был зарегистрирован в 2001 году с уставным капиталом 20 тысяч рублей. По состоянию на 31 декабря 2021 года в компании числился всего один сотрудник. Всего организация вела 19 направлений деятельности, в том числе производство одежды.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес 20 операций, но они не помогли победить недуг. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.

6 мая состоялась церемония прощания с Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище. Как рассказал «ВМ» близкий друг модельера Александр Матвеев, Дом моды кутюрье возглавит его дочь Галина.

ФНС Мода Валентин Юдашкин
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