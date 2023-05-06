Близкий друг Юдашкина рассказал, кто возглавит Дом моды модельера

Фото: Вечерняя Москва

Дом моды Валентина Юдашкина возглавит его дочь Галина. Об этом «Вечерней Москве» рассказал близкий друг модельера Александр Матвеев в субботу, 6 мая.

Также Матвеев отметил, что в последний раз видел Юдашкина в прошлом году на показе. По его словам, уже тогда было заметна прогрессирующая болезнь кутюрье.

6 мая состоялась церемония прощания с Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище. Простится со знаменитостью пришли певица Алла Пугачева, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, актриса Клара Новикова, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес 20 операций, но они не помогли победить недуг. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.

В беседе с «ВМ» эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося мастера. По его словам, Валентин Юдашкин показал Европе и миру российскую моду и красоту. Он сумел продемонстрировать, что в России способны создавать роскошные и изящные платья, а женщины умеют красиво одеваться.