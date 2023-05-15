Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пашинян заявил об опасении санкций за сотрудничество с Россией

Евгений Силаев
В мире
Пашинян заявил об опасении санкций за сотрудничество с Россией
Фото: администрация президента РФ

Армения опасается введения Европейским союзом и США санкций за сотрудничество с Россией. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.

— Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета, — рассказал Пашинян.

Он отметил, что из-за украинского конфликта и западных санкций логистические цепочки существенно изменились. Часть товаров перестала поступать в Россию напрямую, для этого приходится задействовать третьи страны.

Пашинян подчеркнул, что Армения имеет тесную торговую связь с Россией. При этом Ереван соблюдает введенные против Москвы санкции и ведет прозрачно дела как с РФ, так и с США и ЕС, цитирует Пашиняна издание.

Агентство Reuters сообщило, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Японии планируют объявить о новых санкциях в отношении энергетического сектора России. Будущие ограничительные меры должны затронуть торговлю, которая может поддерживать российскую армию.

Politico со ссылкой на источники также сообщало, что все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствовали этому.

Какие именно меры ЕС может предпринять в новом пакете и может ли это как-то изменить ситуацию, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Санкции Россия Торговля Армения Никол Пашинян
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Все мнения
О проекте