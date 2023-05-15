Минобороны: Российские десантники отразили атаку украинских бойцов

Фото: Минобороны РФ

Российское подразделение ВДВ отразило атаку украинских формирований. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Десантники заняли район, ранее взятый под контроль штурмовыми группами, и занялись его оборудованием. Во время несения службы наблюдатель заметил перемещение сил противника. После доклада о ситуации командиру было принято решение ликвидировать вражеских военных.

— Десантники выдвинулись навстречу готовящимся к атаке украинским боевикам и прицельным огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК «Фагот» нанесли огневое поражение противнику, — пишет Telegram-канал «Минобороны России».

Российская система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету Storm Shadow. Кроме того, российские военные перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

13 мая ВСУ впервые применили при обстреле крылатые ракеты Storm Shadow, которые стране направила Великобритания. Их использовали при обстреле Луганска.

Россия оставляет за собой право на реализацию мер по нейтрализации угроз, которые могут быть вызваны применением Украиной британских крылатых ракет, заявили в МИД РФ. По словам представителей ведомства, передача Киеву ракет Storm Shadow ведет к эскалации ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву, — в материале «Вечерней Москвы».