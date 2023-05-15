Баскетболист Швед объявил о желании продолжить карьеру

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Защитник столичного баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед после восстановления планирует продолжить карьеру. Об этом он сообщил в понедельник, 15 мая.

— Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу, — рассказал Швед.

Баскетболист посетил матч за третье место, в котором ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 82:79. Фанаты армейцев поприветствовали бурными овациями своего игрока, передает ТАСС.

5 мая Пресненский районный суд до 2 июля арестовал троих фигурантов по делу об избиении Алексея Шведа. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых, один из которых еще не достиг совершеннолетнего возраста. В связи с этим расследованием занялся Следственный комитет. Позже выяснилось, что у нападавших был четвертый соучастник.

Задержанные не признали вину и стали возражать против избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. О том, что известно о нападении на спортсмена, — в материале «Вечерней Москвы».

9 мая Шведа выписали из больницы. Спортсмен заявил, что чувствует себя намного лучше.