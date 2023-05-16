В Брянской области украинский дрон атаковал полицию

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Полицейские в России оказались под атакой со стороны украинского беспилотника. Все произошло в Брянской области, сообщили в Следственном комитете России.

— По сообщениям в социальных медиа, ВСУ обстреляли населенный пункт Хоромное в Брянской области. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены два автомобиля, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что украинские боевики совершили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами. Там частично разрушены дома, прилет пришелся также по зданию школы. По предварительным данным, могли погибнуть мирные жители, эта информация и точное количество жертв сейчас уточняется, пишет РИА Новости.

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Беспилотник смог повредить крышу здания, сбросив на нее боеприпас. Сильного пожара не возникло, никто не пострадал.