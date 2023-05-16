Украинский беспилотник самолетного типа сбили в Клинцах Брянской области

Фото: Минобороны РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Клинцах в Брянской области. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа, — написал он в своем Telegram-канале.

В результате произошедшего никто не пострадал, однако повредился балкон одного из жилых домов. На месте работают оперативные службы города.

В этот же день в Брянской области украинский дрон атаковал полицию. Помимо этого, украинские боевики совершили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами. Там частично разрушены дома, прилет пришелся также по зданию школы.