Сергунина объявила о старте приема заявок на гранты для организаторов деловых и молодежных форумов

Фото: пресс-служба Мостуризма

В Москве стартовал прием заявок на получение грантов для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией конференций, конгрессов, научных форумов и деловых встреч для бизнеса и молодежи. Полученными средствами бизнес сможет компенсировать часть затрат на аренду помещений и оборудования для мероприятий, которые пройдут с 29 мая по 1 ноября текущего года. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Уточняется, что подать заявку можно в письменном виде не позднее чем за две недели до мероприятия. Затем ее рассмотрят в течение восьми рабочих дней. После проведения мероприятия организаторам необходимо предоставить отчетную документацию для получения гранта. Для этого предоставляется 15 рабочих дней с момента завершения события.

— Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей. Сумма для конкретного события будет зависеть от количества его участников и выполнения дополнительных критериев. Например, она увеличится, если мероприятие проведут в одной из столичных гостиниц или в программу включат экскурсию по Москве, — рассказала Наталья Сергунина.

Начался прием заявок на участие в XII Ежегодной торжественной церемонии вручения «Премии МИРа», которая присваивается за вклад в развитие позитивных медиа. Свои работы на соискание награды смогут подать журналисты и блогеры от 14 лет, которые создают полезный контент и радуют свою аудиторию хорошими новостями.