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«Детская педальная машинка»: Кадыров высмеял американский танк Abrams

Араз Салехов
В мире
«Детская педальная машинка»: Кадыров высмеял американский танк Abrams
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 16 мая, назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой в сравнении с модернизированным Т-72.

— «Абрамсы»? Хех! Детская педальная машинка ваш Abrams. Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством «Майбаха», — сказал он.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что на Т-72 российские танкисты «будут въезжать в Киев и проводить денацификацию».

В конце марта США приняли решение поставлять Украине танки Abrams из собственных запасов, а не изготавливать новые.

Отправку на Украину 31 танка M1 Abrams анонсировали в январе в Белом доме. Помимо этого, США пообещали передать ВСУ восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88 для их обслуживания.

Позднее стало известно, что США передадут Украине более старые модели танков из собственных запасов. Это позволит сэкономить время на подготовке и доставке техники.

В беседе с «Вечерней Москвой» военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что для наступательной операции со стороны Украины у Киева нет сил и средств. Для этих целей нужны танки и авиация, которая будет прикрывать эти боевые машины от атаки с неба, а соответствующее снаряжение у Киева до сих пор отсутствует.

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