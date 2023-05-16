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Инфекционист Тимаков объяснил отказ от ежедневной статистики по коронавирусу

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист Тимаков объяснил отказ от ежедневной статистики по коронавирусу
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Переход на еженедельные публикации статистики о заболеваемости коронавирусом не связан с исчезновением вируса. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт пояснил, что коронавирус не исчез, но статистика заболеваемости в настоящее время характеризуется как более или менее стабильная. Поэтому в настоящее время анализировать ситуацию можно раз в неделю.

Тимаков подчеркнул, что летальность от коронавируса снизилась, он протекает в легкой форме и в большинстве случаев не вызывает серьезных осложнений.

По его словам, ситуация с коронавирусом летом будет зависеть от его мутаций, передает НСН.

Оперативные данные по распространению COVID-19 теперь будут публиковаться каждую неделю по вторникам, передает РИАМО.

Во Всемирной организации здравоохранения недавно заявили об отмене статуса пандемии COVID-19. Предложение внес комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по коронавирусной инфекции.

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