Фото: Администрация президента РФ

Политика НАТО, рассчитанная на эксклюзивное положение на мировой арене, потерпела поражение. С таким заявлением во вторник, 16 мая, выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Год назад НАТО лениво посылала нас по гарантиям. А сейчас засыпает и просыпается с мыслью о России, — заявил он.

По словам Медведева, поражение потерпела не Россия, а примитивная политика НАТО. Так, политик отреагировал на заявления о геополитическом поражении Российской Федерации, передает РИА Новости.

15 мая президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в украинском конфликте. По его словам, Россия превращается в вассальное государство Китая.

Бывший советник главы оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Путин пресек реализацию плана властей Соединенных Штатов по ослаблению и уничтожению страны, начав специальную военную операцию на Украине. Макгрегор также заявил, что российская сторона отчетливо дала понять Белому дому, что не потерпит экспансии Североатлантического альянса к ее государственным границам.