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Макрон заявил о геополитическом проигрыше России в конфликте на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Макрон заявил о геополитическом проигрыше России в конфликте на Украине
Фото: shutterstock

Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в украинском конфликте. Такое мнение высказал в понедельник, 15 мая, президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам французского лидера, на проигрыш Москвы указывают ее зависимость от Китая, а также вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По мнению Макрона, Россия превращается в вассальное государство Китая, передает издание Opinion.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал свою точку зрения относительно внешнеполитических решений Москвы. По мнению спикера, президенту РФ Владимиру Путину удалось пресечь воплощение плана Вашингтона по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине.

Украина Эммануэль Макрон Россия
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