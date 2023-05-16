«РВ»: Российская армия нанесла самый массированный удар по военным объектам в Киеве

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили российские военкоры.

— Самая массовая атака Киева: удары нанесены «Кинжалами» и «Калибрами» (ракеты дальнего действия), — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрывы продолжали греметь утром 16 мая.

Ночью 16 мая в Киеве прогремели взрывы. Как сообщали украинские СМИ, в тот момент работала система противовоздушной обороны.

Накануне российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации украинского батальона «Азов»* на территории Донецкой народной республики (ДНР). Также Вооруженные силы РФ ударили по позициям украинских солдат в Белогоровке и Часов Яре.

Армия России провела 13 мая ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.

*Признан террористической организацией по решению Верховного суда.