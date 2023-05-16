СМИ: В Киеве произошли взрывы

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Ночью 16 мая в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

— В Киеве раздаются взрывы. Предварительно, работает ПВО, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины. Сирена работает на территории Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей республики. Воздушная тревога была объявлена в 00:27 по московскому времени.

Кроме того, в ночь на 14 мая российская авиация нанесла по территории Украины массированный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Также стало известно, что серия взрывов прогремела в промышленной зоне в Тернополе.

В этот день же воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Изначально сирена прозвучала в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской и Житомирской областях.

Российская армия провела 13 мая ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.