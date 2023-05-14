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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на воскресенье, 14 мая.

Изначально сирена прозвучала в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской и Житомирской областях. Однако вскоре тревога была объявлена и на оставшейся территории страны, передает РИА Новости.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 14 мая российская авиация нанесла по территории Украины массированный удар. Также стало известно, что серия взрывов прогремела в промышленной зоне в Тернополе.

Вооруженные силы России провели 13 мая ночную операцию по уничтожению сил и объектов Вооруженных сил Украины в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.