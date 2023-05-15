Фото: Минобороны РФ

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны на понедельник, 15 мая.

Сирена работает на территории Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей республики. Воздушная тревога была объявлена в 00:27 по московскому времени, передает РИА Новости.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 14 мая российская авиация нанесла по территории Украины массированный удар. Также стало известно, что серия взрывов прогремела в промышленной зоне в Тернополе.

В этот день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Вооруженные силы России провели 13 мая ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.